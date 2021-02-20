Строящийся сырный кластер Подмосковья запустят на полную мощность в 2022 году

Производство в строящемся сырном кластере Дмитрова запустят на полную мощность к концу следующего года. На площадку завезли около 60% оборудования. Первые партии продуктов здесь сварят в ближайшее время.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Я вижу, что стройка идет, люди работают. <...> Мы ожидаем, что к концу 2022 года сырный кластер заработает на полную мощь Сергей Воскресенский.

Сейчас идет активное строительство корпусов двух резидентов, а именно компаний «Сыровар» и «Куршавальская сыроварня». Всего в кластере разместится пять предприятий.

Резидент «Куршавальская сыроварня» планирует предоставить Минсельхозпроду Подмосковья первые опытные образцы сыра в конце февраля.

«В сыроварне нам обещали уже на следующей неделе привезти первые опытные образцы», — сказал Воскресенский.

А первую партию сыра от компании «Сыровар» ожидают зимой 2021 года. При этом Воскресенский отметил важность поставок качественного сырья для производства продукции.

Рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тысяч тонн, но надеемся, что будет 800 тысяч тонн Сергей Воскресенский.

Все это позволит удовлетворить сырьевые потребности сырного кластера, подчеркнул Воскресенский.

А закладка памятных капсул в основаниях предприятий здесь состоялась в июле 2019 года. Резидентами кластера стали пять компаний.