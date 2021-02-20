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    20 февраля 2021, 12:37

    Строящийся сырный кластер Подмосковья запустят на полную мощность в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Производство в строящемся сырном кластере Дмитрова запустят на полную мощность к концу следующего года. На площадку завезли около 60% оборудования. Первые партии продуктов здесь сварят в ближайшее время.

    Строящийся сырный кластер Подмосковья запустят на полную мощность в 2022 году | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    Я вижу, что стройка идет, люди работают. <...> Мы ожидаем, что к концу 2022 года сырный кластер заработает на полную мощь

    Сергей Воскресенский.

    Сейчас идет активное строительство корпусов двух резидентов, а именно компаний «Сыровар» и «Куршавальская сыроварня». Всего в кластере разместится пять предприятий.

    Строящийся сырный кластер Подмосковья запустят на полную мощность в 2022 году | Изображение 2

    Резидент «Куршавальская сыроварня» планирует предоставить Минсельхозпроду Подмосковья первые опытные образцы сыра в конце февраля.

    «В сыроварне нам обещали уже на следующей неделе привезти первые опытные образцы», — сказал Воскресенский.

    Строящийся сырный кластер Подмосковья запустят на полную мощность в 2022 году | Изображение 3

    А первую партию сыра от компании «Сыровар» ожидают зимой 2021 года. При этом Воскресенский отметил важность поставок качественного сырья для производства продукции.

    Рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тысяч тонн, но надеемся, что будет 800 тысяч тонн

    Сергей Воскресенский.

    Все это позволит удовлетворить сырьевые потребности сырного кластера, подчеркнул Воскресенский.

    Строящийся сырный кластер Подмосковья запустят на полную мощность в 2022 году | Изображение 4

    А закладка памятных капсул в основаниях предприятий здесь состоялась в июле 2019 года. Резидентами кластера стали пять компаний.