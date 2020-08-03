Дополнительный период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье. Все результаты огласят до 16 августа
По ее словам, сдать предстоит экзамены по географии, биологии, литературе, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ.
Для тестирований подготовили десять площадок и привлекли 14 общественных наблюдателей. В каждом пункте первостепенное внимание уделили мерам безопасности.
В эти дни экзамены по всем предметам могут сдать выпускники, которые по уважительным причинам не принимали участие в основном периоде ЕГЭ. Пожелаем высоких результатов ребятам!Ирина Каклюгина.
Ирина Каклюгина добавила, что результаты по всем предметам огласят не позднее 16 августа.
Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.
Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.
В областных колледжах и техникумах абитуриентам предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в этом году. До конца августа ребята смогут подать документы по 170 видам подготовки.