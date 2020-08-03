Дополнительный период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье. Все результаты огласят до 16 августа

В Подмосковье начался дополнительный период сдачи ЕГЭ. Сегодня возможность сдать тесты по нескольким дисциплинам получили 46 человек. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, сдать предстоит экзамены по географии, биологии, литературе, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ.

Для тестирований подготовили десять площадок и привлекли 14 общественных наблюдателей. В каждом пункте первостепенное внимание уделили мерам безопасности.

В эти дни экзамены по всем предметам могут сдать выпускники, которые по уважительным причинам не принимали участие в основном периоде ЕГЭ. Пожелаем высоких результатов ребятам! Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина добавила, что результаты по всем предметам огласят не позднее 16 августа.

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.

В областных колледжах и техникумах абитуриентам предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в этом году. До конца августа ребята смогут подать документы по 170 видам подготовки.