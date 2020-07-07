Педагогам и программистам дадут больше всего бюджетных мест в вузах Подмосковья в 2020 году
Приемная кампания уже стартовала. Так, в этом году бюджетные места дадут преимущественно абитуриентам IT-специальностей и педагогических направлений.
В Подмосковье сейчас работает шесть вузов. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
Все они пользуются высокой популярностью среди абитуриентов. Набор ведется на самые различные направления. Абитуриенты могут подать документы в новом — дистанционном — форматеИрина Каклюгина.
Она уточнила, что для подачи документов электронная подпись не потребуется. Так, достаточно загрузить скан или фотографию заявления со своей подписью в информационные системы вузов. Это касается и остальных документов.
«На сайте каждого вуза можно найти подробную информацию», — добавила Ирина Каклюгина.
Ранее она сообщила, что в Подмосковье уже завершился единый государственный экзамен по русскому языку. В тестировании по этой дисциплине приняли участие более 36 тысяч ребят.