Более 4,5 тысячи выпускников Подмосковья окончили школу с медалью

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Все они окончили школу, показав самые лучшие результаты.

Такой показатель равен 13% от числа всех выпускников. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, цифры выше, чем прежде.

Годом ранее за особый успех в обучении были награждены около четырех тысяч медалистов из 33 тысяч выпускников. В этом году медаль не зависела от результатов ЕГЭ Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что выпускники получили аттестаты и медали по результатам итоговых оценок. А тем, кто решил поступить в вуз, предстоит сдать ЕГЭ.

Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.

В областных колледжах и техникумах абитуриентам предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в этом году. До конца августа ребята смогут подать документы по 170 видам подготовки.