Дополнительную дату итогового сочинения в Подмосковье перенесли с 5 на 12 мая

В школах Подмосковья перенесли дополнительную дату итогового сочинения. Его должны были писать 5 мая, но из-за объявленных нерабочих дней срок сдвинули на 12-е.

Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья. В ведомстве уточнили, что дату перенесли в связи с выходными днями, установленными с 1 по 10 мая включительно.

«Дату написания сочинения перенесли с 5 на 12 мая. Сочинение будут писать выпускники, кто не сдал и не явился на испытание в основной день», — сообщили в Минобразования региона.

Большинство ребят написали итоговое школьное сочинение 15 апреля. Эта дата была основной.

Успешная сдача станет допуском к государственной итоговой аттестации. А обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе написать изложение.