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    29 апреля 2021, 11:29

    Дополнительную дату итогового сочинения в Подмосковье перенесли с 5 на 12 мая

    Анастасия Аброськина

    В школах Подмосковья перенесли дополнительную дату итогового сочинения. Его должны были писать 5 мая, но из-за объявленных нерабочих дней срок сдвинули на 12-е.

    Дополнительную дату итогового сочинения в Подмосковье перенесли с 5 на 12 мая

    Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья. В ведомстве уточнили, что дату перенесли в связи с выходными днями, установленными с 1 по 10 мая включительно.

    «Дату написания сочинения перенесли с 5 на 12 мая. Сочинение будут писать выпускники, кто не сдал и не явился на испытание в основной день», — сообщили в Минобразования региона.

    Большинство ребят написали итоговое школьное сочинение 15 апреля. Эта дата была основной.

    Успешная сдача станет допуском к государственной итоговой аттестации. А обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе написать изложение.