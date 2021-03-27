Почти половина российских школьников решили сами готовиться к итоговому сочинению

Почти 50% опрошенных школьников решили самостоятельно готовиться к итоговому сочинению. Это следует из опроса образовательной компании «MAXIMUM Education».

«45% опрошенных выпускников рассказали, что готовятся к итоговому сочинению самостоятельно. Делают ставку на подготовку к итоговому сочинению в школе 41% одиннадцатиклассников», — передал ТАСС текст исследования.

Также выяснилось, что с репетитором к итоговому сочинению готовятся 7% опрошенных, с помощью курсов — 6%. По данным, опроса 74% респондентов уже приступили к подготовке, а 26% признались, что еще не начинали.

Кроме того, 34% опрошенных школьников заявили, что не понимают, зачем в школе проходит итоговое собеседование, понимают смысл проведения — 66%. Итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ.

В исследовании приняли участие более тысячи учащихся 11-х классов.

В середине марта Рособрнадзор сообщил, что формат итоговой аттестации школьников решили изменить после ЕГЭ 2021 года. Вопрос об изменении поднимут по завершении нынешнего учебного года, уточнило РИА ФАН.