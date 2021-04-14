Выпускники школ Подмосковья напишут итоговое сочинение 15 апреля

Итоговое сочинение в Подмосковье напишут свыше 37 тысяч школьников. Это обеспечит допуск к выпускным экзаменам, в том числе к ЕГЭ.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, итоговое сочинение напишут 15 апреля.

Точные темы опубликуют за 15 минут до начала экзамена, но примерные темы для подготовки известны уже сейчас Ирина Каклюгина.

Она назвала темы, по которым ребята могут подготовиться: «Я и другие», «Забвению не подлежит», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет поколения».

«Желаю ребятам не переживать, у них все получится. Результат испытаний выпускники смогут узнать в своих образовательных учреждениях», — подчеркнула Каклюгина.

Успешное сочинение будет допуском к ЕГЭ и государственному выпускному экзамену. А для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти или получит незачет, предусмотрели другие дни сдачи — 5 и 19 мая.