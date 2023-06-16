Подмосковье 16 июня 2023, 13:53 Дмитрий Григоренко предложил внедрять цифровые сервисы Подмосковья в других регионах России

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

«То, что я увидел, дорогого стоит, действительно серьезнейшая работа. Некоторые примеры, которые мы сегодня посмотрели, можно брать на федеральный уровень и масштабировать на другие регионы. Это просто замечательная работа», — сказал Дмитрий Григоренко.

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Ему презентовали портал «Добродел», который позволяет без заполнения бумажных документов и хождения по инстанциям решать большое количество проблем жителей. Здесь можно встать в очередь в детский сад, забронировать отель, принять участие в голосованиях и не только.

«Нам очень важно, что правительство России, в частности вы — человек, сопровождающий это направление, — рассматриваете наши предложения», — обратился к Гордиенко губернатор Андрей Воробьев.

Цифровые сервисы на областном портале «Госуслуги» позволяют, например, быстро получить право на размещение мобильного торгового объекта. На интерактивную карту нанесли около трех тысяч точек, где есть возможность открыть такой вид торговли.

Вся полезная информация для тех, кто ведет бизнес в Подмосковье, размещена на инвестиционном портале Московской области. Здесь можно ознакомиться с мерами поддержки предпринимателей. На invest.mosreg.ru работают различные сервисы, а все проекты сопровождаются в режиме «одного окна».

Несанкционированную торговлю в регионе помогает выявлять искусственный интеллект системы «Безопасный регион», а дистанционный контроль за стройками выполняют с помощью уникальной программы.

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов назвал Подмосковье эталоном взаимодействия с бизнесом.

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