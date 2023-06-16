Подмосковье 16 июня 2023, 12:44 Подмосковье представило на ПМЭФ уникальный сервис для строительных инспекторов

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Уникальный подмосковный сервис для контроля за стройками представили на ПМЭФ. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина объяснила преимущества программы, которая помогает быстрее находить и устранять нарушения.

«Это наше ноу-хау. Раньше инспектор выезжал на стройку перед строительством дома и по чек-листу осматривал: есть ли городок для рабочих, забор, помывка для колес и так далее. Сейчас он никуда не ездит. Делается съемка коптером, после чего инспектор анализирует данные у себя в офисе», — объяснила Ирина Каклюгина.

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Программа позволяет совмещать полученное с помощью коптера изображение со строительным планом объекта. Инспектор изучает материалы, находит недочеты и сразу формулирует предостережение застройщику. Документ моментально уходит бизнесу на исправление, что сокращает временные затраты.

«Работаем на упреждение», — подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.