Важное 16 июня 2023, 12:51 Все услуги — в одном приложении. Вице-губернатор Подмосковья презентовал обновленный портал «Добродел» Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина презентовала обновленный портал «Добродел» на ПМЭФ

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина презентовала обновленный единый портал «Добродел» на стенде Петербургского международного экономического форума. Теперь жители Подмосковья смогут получить все услуги «в одном окне».

«Мы здесь собрали все сервисы, услуги и мобильные приложения Московской области, чтобы жители никуда не заходили, а все получали на одном портале. Можно записаться к врачу, в МФЦ, оставить обращение к органам власти, записаться в школу, детский сад. Здесь же электронная медицинская карта. Мы сделали удобный интерфейс, можно посмореть результаты исследований, направления, прививки. Здесь же все услуги для бизнеса, можно получить разрешение на деятельность такси», — рассказала Каклюгина.

Ноу-хау, запущенное на прошлой неделе, — социальный паспорт жителя. Вице-губернатор Подмосковья пояснила, что до сих пор льготники вынуждены были носить с собой кучу бумажных книжек: пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, ветерана труда, ветерана боевых действий и так далее, чтобы в случае необходимости предъявлять. В социальном паспорте жителя все это находится в едином приложении. Человеку достаточно предъявить QR-код, и при переходе по нему видны все статусы. Если какой-то статус изменится, например пользователь станет многодетным, менять QR-код не нужно — к существующим данным просто подгрузятся новые. И больше носить с собой ничего не нужно, кроме телефона.

Льготникам разослали эти паспорта, и за неделю их скачали 100 тысяч раз, подчеркнула Ирина Каклюгина.