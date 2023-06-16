Важное 16 июня 2023, 13:22 Подмосковье назвали на полях ПМЭФ эталоном взаимодействия с бизнесом

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Подмосковье — эталон по созданию комфортных моделей взаимодействия с бизнесом, считает первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. По его словам, это один из лидеров и в цифровизации систем управления.

Сегодня цифровые технологии во многом определяют степень эффективности бизнеса в Подмосковье. Регион внедряет все новые сервисы, которые упрощают работу предпринимателей, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Мы давно работаем в этом направлении, это дает нам результат, упрощая жизнь бизнеса, предпринимателей, а впоследствии растут экономические показатели. Андрей Воробьев

В прошлом году показатели экспорта в Московской области выросли с 10 до 13 миллиардов долларов.

«Благодаря малому и среднему бизнесу. В прошлом году 1,1 тысячи предприятий МСП получили на уровне региона поддержку, чтобы их продукция имела успех на зарубежных рынках», — объяснил губернатор.

Ранее стало известно, что Подмосковье вновь вошло в топ-3 регионов России по инвестиционному климату. Национальный рейтинг огласили на ПМЭФ.

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