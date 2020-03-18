Диспансеризацию отменили в поликлиниках Подмосковья на время карантина

Диспансеризацию и плановые профосмотры временно отменили в поликлиниках Подмосковья на время карантина. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Плановые мероприятия в поликлиниках отменили как для детей, так и для взрослых. Сейчас главная задача — не подвергать риску здоровье подмосковных жителей.

Минздрав напоминает, что если вы обнаружили у себя симптомы вирусной инфекции — кашель, насморк, температуру, вызовите врача на дом. Идти в поликлинику в такой ситуации не нужно.

Для жителей Подмосковья открыта горячая линия по корнавирусу: 8 (800) 550-50-30. Операторы предоставят необходимую справочную информацию, расскажут порядок действий.Также ознакомиться с информацией об инфекции можно на сайте, который запустило Министерство здравоохранения Московской области.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, нужно следовать простым правилам профилактики: чаще мыть руки, не находиться в местах с большим скоплением людей, регулярно убираться в помещениях, где вы находитесь.

В подмосковных учебных заведениях с 21 марта вводится дистанционное обучение.

Власти региона призывают не паниковать из-за ситуации с коронавирусом. В Подмосковье предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. В области уже запретили проводить мероприятия, в которых участвуют более 50 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев успокоил жителей, которые переживают по поводу дефицита продуктов в магазине. Нехватки товаров не будет. Запасов на складах Московской области достаточно, чтобы удовлетворить спрос.