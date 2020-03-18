Как будет работать школьный карантин в Подмосковье? Показываем на примере лицея Балашихи

Источник фото: телеканал «360»

Лицей в Балашихе опустел, как и другие школы Подмосковья. В классах только преподаватели. Они рассылают задания, которые ребятам предстоит сделать дома.

«У нас есть очень хорошие ресурсы. Они позволяют нам онлайн обучать детей. И действительно, ребята, которые нацелены на учебу, они этим пользуются и будут выполнять задания, которые им отправляет учитель», — пояснила Светлана Голосова, учитель информатики.

Для домашнего обучения школьнику понадобится только компьютер или планшет. Заниматься он сможет самостоятельно. Удаленку уже протестировали ученики лицея Балашихи.

«Этот сайт сделан как школа. Здесь много курсов, как будто ты посещаешь урок. И есть курсы по каждому предмету — от алгебры до физкультуры даже, я думаю. И учитель может давать тесты, которые мы выполняем. И он видит — что, как мы делаем, и ставит оценки», — отметил Леонид Левкин, ученик 10 «А» класса Балашихинского лицея.

После знакомства с сайтом школьник поделился мнением, что неплохо бы продолжать пользоваться порталом и после «внеплановых каникул». Ведь заболеть можно не только коронавирусом, но и обычной простудой. А такая форма обучения позволит не отстать от убежавших вперед одноклассников.

Источник фото: телеканал «360»

Во время карантина сидеть дома безвылазно, уткнувшись в книжки, не обязательно. Между занятиями нужно делать перерывы и выходить на улицу. Такие рекомендации дают врачи.

«Прогулки на свежем воздухе необходимы. Но нужно избегать больших скоплений детей. Небольшие группы — два, три, четыре, пять детей. Гулять можно, но важно в перчатках на улице. И после обязательное мытье рук», — подчеркнула Нисо Одинаева, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области.

Педагоги надеются, что каникулы разовьют в учениках самодисциплину.

«Мне кажется, что этот период можно очень эффективно использовать. Чтобы у детей развить вот эту самостоятельность в образовательной деятельности. Мне кажется, что если учителя грамотно подойдут к формированию контента, мы сможем увлечь ребят к тем направлениям, которые раньше не были востребованы», — сказал Дмитрий Белоусов, директор Балашихинского лицея.

Во время карантина на свободное посещение перейдут детские сады региона. Подмосковные родители смогут не отводить ребенка в детский сад — и поступить так будет правильнее всего. Заявление об этом сделала министр образования региона Ирина Каклюгина.