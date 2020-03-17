Полки подмосковных магазинов не опустеют из-за коронавируса. Товаров на складах достаточно

Из-за коронавируса некоторые жители Подмосковья беспокоятся и закупают продукты с длительным сроком хранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что дефицита товаров в регионе не будет.

Андрей Воробьев призвал не закупать большое количество продуктов, чтобы они не испортились в будущем. Нехватки товаров на полках магазинов не будет.

«Наше Министерство сельского хозяйства в постоянном контакте и с торговыми сетями, и с распределительными центрами, которые поставляют им продукцию. Гречка, рис, макароны, консервы — это все товары российского производства, их запасов на складах в Московской области достаточно, чтобы удовлетворить спрос», — подчеркнул губернатор в посте в Instagram.

Воробьев отметил, что в сложившейся ситуации желательно соблюдать карантин — больше находиться дома, стараться не посещать места с большим скоплением людей, регулярно мыть руки и слушать медиков.

Такие меры предосторожности помогут остановить распространение вируса. Сейчас в Подмосковье выявили 10 случаев заражения, семь диагнозов поставили предварительно. Из общего числа заболевших только один человек не был в последнее время за границей.

Губернатор призвал всех, кто недавно вернулся из-за границы соблюдать карантин в течение 14 дней. По словам медиков, это важный и принципиальный срок.

Для снижения риска распространения инфекции в Подмосковье также ввели ограничения на проведение мероприятий с большим количеством людей.

«Накануне мы решили, что больше 50 человек вместе — это слишком высокий риск. Чтобы эта мера была эффективной, ее должны придерживаться все. Особая ответственность — на руководителях предприятий и компаний. У каждого из нас есть близкие люди. Правила, которые сейчас действуют, нужны для того, чтобы их защитить», — заявил Воробьев.

На сегодня сдать анализы для выявления коронавируса в Подмосковье можно по рекомендации врача. Проверяют тех, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и обнаружил у себя признаки инфекции. Также тесты проходят те, кто контактировал с заболевшими. Для того, чтобы вызвать врача на дом, в Подмосковье запустили круглосуточную горячую линию: 8-800-550-50-30.