Девочку, на которую напала обезьяна в Мытищах, выписали из больницы

Двухлетнюю девочку, на которую напала обезьяна в Мытищах, 4 августа выписали из больницы. При поступлении у ребенка выявили много укушено-рваных ран конечностей, разрывы сухожилий левой кисти, а также перелом основной фаланги пальца стопы.

Заведующий детским травматологическим отделением Мытищинской ГКБ Владислав Смирнов рассказал, что состояние девочки было тяжелым. Ее доставили в отделение реанимации, а после небольшой предоперационной подготовки наложили швы на сухожилия кисти, сделали репозицию, то есть сопоставление костных отломков пальца стопы и его металлоостеосинтеза.

«Также была проведена кожная пластика для устранения дефектов стопы. В течение суток после операции девочка находилась в реанимации, затем была переведена в детское травматологическое отделение, где продолжала находиться под наблюдением врачей», — добавил эксперт.

Врачи смогли сохранить функции поврежденных кисти и стопы, подчеркнул Смирнов. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, но впереди еще предстоит реабилитация.

ЧП произошло в конце июля в деревне Терпигорьево. Обезьяна сбежала из частного зоопарка, который оборудовал один из местных жителей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.