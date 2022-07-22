Дело о халатности открыли после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

Уголовное дело о халатности должностных лиц завели после того, как обезьяна накинулась на девочку в Мытищах. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

«СК России в городском округе Мытищи возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки в результате нападения обезьяны», — сказано в сообщении ведомства.

Представители ведомства добавили, что должностные лица не проверяли условия обитания животных в частном зоопарке в деревне Терпигорьево. В итоге обезьяна из вида матабеев убежала на соседний участок, где напала на ребенка.

Ранее стало известно, что девочка попала в больницу после нападения обезьяны. Врачи прооперировали пострадавшую, ее жизни ничего не угрожает. Хозяин сбежавшего животного заявил, что оно неагрессивно. После случившегося мужчина посадил обезьяну в клетку.