Обезьяна не впервые сбежала из частного зоопарка в Мытищах, три года назад ее сняли с деревьев на одном из участков. В пятницу, перед тем как искусать двухлетнюю девочку, она напала на соседку, но та отбилась ветками. Об этом «360» рассказала мать женщины, в доме которой случилось нападение.

Отбилась ветками

Жители частного сектора знали, что их соседи держат домашний зоопарк. В прошлом у них были даже волки и павлины. Проблемы доставляла только обезьяна. Она сбегала из клетки и пугала людей.

До этого три года назад через участок у соседей тоже прыгала по деревьям. Ее еле отловили соседка.

Тогда обошлось без жертв. Но 21 июля животное опять устроило побег, на этот раз с тяжкими последствиями. Сначала обезьяна набросилась на женщину, которая шла на мусорную площадку.

«До нападения на девочку от нее здесь отбивалась женщина. Это второе нападение обезьяны за этот день. Она несла ветки в мусор, на нее напала обезьяна, и она ветками отбивалась», — рассказала соседка.

Обезьяну поймали работники

На участок дочери собеседницы «360» обезьяна пробралась в тот момент, когда у бассейна играли дети. И ворота, и калитка открываются автоматически из дома, поэтому животное перелезло через забор.

Момент нападения и то, что было после него, зафиксировала система видеонаблюдения. Обезьяна набросилась на девочку, мать отбила ее. Спасать ребенка помог зять собеседницы.

«Дети сразу прибежали, убежали на второй этаж, закрылись в комнате на ключ и полдня сидели, боялись выйти на улицу. Животное стало ходить вокруг дома, пыталось влезть внутрь. По камерам видно, что она еще пыталась напасть на [зятя] сзади», — рассказала она.

Владельцы зоопарка отправили к месту ЧП своих работников. Они поймали обезьяну и вернули в зверинец.

Состояние ребенка

Девочка находится в реанимации, с ней мать. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

Она сказала, что будет подавать заявление. Вчера полиция уже сказала, что открывает уголовное дело по поводу нанесения ребенку тяжких увечий соседка.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на должностных лиц, отвечающих за государственный контроль на территории Московской области. Их обвинили в халатности за то, что не приняли меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке.