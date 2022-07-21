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    21 июля 2022, 22:57

    Пострадавшую из-за нападения обезьяны девочку прооперировали в Подмосковье

    Глава округа Мытищи Купецкая: жизни девочки, на которую напала обезьяна, ничто не угрожает

    Александра Ломейко

    В Московской области врачи прооперировали девочку, которая пострадала в результате нападения сбежавшей от хозяина обезьяны. Операция прошла успешно.

    Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Об этом сообщил ТАСС.

    Животное атаковало маленького ребенка на территории коттеджа в деревне Терпигорьево. Девочку пришлось положить в больницу. Ее состояние в подмосковном Минздраве назвали тяжелым.

    Хозяин сбежавшей обезьяны заявил, что она не агрессивна. После случившегося мужчина отправил животное в клетку.

    После нападения возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В деревне рассказали, что обезьяны сбегали и раньше, однако на нападения никто не жаловался.