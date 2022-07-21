Пострадавшую из-за нападения обезьяны девочку прооперировали в Подмосковье

В Московской области врачи прооперировали девочку, которая пострадала в результате нападения сбежавшей от хозяина обезьяны. Операция прошла успешно.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Об этом сообщил ТАСС.

Животное атаковало маленького ребенка на территории коттеджа в деревне Терпигорьево. Девочку пришлось положить в больницу. Ее состояние в подмосковном Минздраве назвали тяжелым.

Хозяин сбежавшей обезьяны заявил, что она не агрессивна. После случившегося мужчина отправил животное в клетку.

После нападения возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В деревне рассказали, что обезьяны сбегали и раньше, однако на нападения никто не жаловался.