07 октября 2021, 16:01
Детское инфекционное отделение отремонтировали в Мытищах
Ремонт детского инфекционного отделения завершили в больнице Мытищ. Там полноценно обновили отделку, полы, улучшили электричество и водоснабжение.
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, отремонтировали и само здание, а также заменили кровлю.
Наша задача — улучшить условия для работы врачей и качество оказываемой медицинской помощи пациентам
Светлана Стригункова.
Она добавила, что Подмосковье проводит масштабный ремонт медицинских центров.
«В детском инфекционном отделении Мытищинской больницы все работы уже завершены», — отметила Стригункова.
В ближайшее время отделение начнет принимать пациентов. Оно рассчитано на 40 койко-мест.