Детское инфекционное отделение отремонтировали в Мытищах

Ремонт детского инфекционного отделения завершили в больнице Мытищ. Там полноценно обновили отделку, полы, улучшили электричество и водоснабжение.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, отремонтировали и само здание, а также заменили кровлю.

Наша задача — улучшить условия для работы врачей и качество оказываемой медицинской помощи пациентам Светлана Стригункова.

Она добавила, что Подмосковье проводит масштабный ремонт медицинских центров.

«В детском инфекционном отделении Мытищинской больницы все работы уже завершены», — отметила Стригункова.

В ближайшее время отделение начнет принимать пациентов. Оно рассчитано на 40 койко-мест.