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    07 октября 2021, 16:01

    Детское инфекционное отделение отремонтировали в Мытищах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ремонт детского инфекционного отделения завершили в больнице Мытищ. Там полноценно обновили отделку, полы, улучшили электричество и водоснабжение.

    Детское инфекционное отделение отремонтировали в Мытищах | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, отремонтировали и само здание, а также заменили кровлю.

    Наша задача — улучшить условия для работы врачей и качество оказываемой медицинской помощи пациентам

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что Подмосковье проводит масштабный ремонт медицинских центров.

    Детское инфекционное отделение отремонтировали в Мытищах | Изображение 2

    «В детском инфекционном отделении Мытищинской больницы все работы уже завершены», — отметила Стригункова.

    В ближайшее время отделение начнет принимать пациентов. Оно рассчитано на 40 койко-мест.