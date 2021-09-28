Кровлю, сантехнику и отделку обновили в пяти отделениях больницы Зарайска

Пять отделений отремонтировали в Зарайской больнице. Там обновили внутренюю отделку, сантехнику, напольное покрытие и утеплили кровлю.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, помещения улучшили по программе текущего ремонта. Обновили терапевтическое, хирургическое, инфекционное, кардиологическое и паталогоанатомическое отделения. В регионе идет масштабная программа по текущему и капитальному ремонту наших учреждений. Мы постоянно работаем над улучшением качества и комфорта Светлана Стригункова. Ремонт уже провели в хирургическом корпусе Ивантеевской больницы, в звенигородском подразделении Одинцовской больницы и других медицинских центрах. Ранее стало известно, что в центральной районной больнице Зарайска появился кабинет компьютерной томографии.