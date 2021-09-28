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    28 сентября 2021, 10:48

    Кровлю, сантехнику и отделку обновили в пяти отделениях больницы Зарайска

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Пять отделений отремонтировали в Зарайской больнице. Там обновили внутренюю отделку, сантехнику, напольное покрытие и утеплили кровлю.

    Кровлю, сантехнику и отделку обновили в пяти отделениях больницы Зарайска | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, помещения улучшили по программе текущего ремонта.

    Обновили терапевтическое, хирургическое, инфекционное, кардиологическое и паталогоанатомическое отделения.

    В регионе идет масштабная программа по текущему и капитальному ремонту наших учреждений. Мы постоянно работаем над улучшением качества и комфорта

    Светлана Стригункова.
    Кровлю, сантехнику и отделку обновили в пяти отделениях больницы Зарайска | Изображение 2

    Ремонт уже провели в хирургическом корпусе Ивантеевской больницы, в звенигородском подразделении Одинцовской больницы и других медицинских центрах.

    Ранее стало известно, что в центральной районной больнице Зарайска появился кабинет компьютерной томографии.