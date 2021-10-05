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    05 октября 2021, 15:45

    Отделение офтальмологии отремонтировали в больнице Сергиева Посада

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ремонт офтальмологического отделения завершился в районной больнице Сергиева Посада. Здесь обновили внутреннюю отделку, привели в порядок сантехнику и кровлю.

    Отделение офтальмологии отремонтировали в больнице Сергиева Посада | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, заменили и электрические сети.

    Важно, что на все время ремонта в больнице не прекращалось оказание помощи пациентам по профилю офтальмологии, поскольку отделение перемещали на другой этаж

    Светлана Стригункова.

    Сейчас, по ее словам, ремонт завершился. Вскоре отделение начнет работать в обновленных стенах.

    Как подчеркнул главный врач больницы Олег Дмитриев, здесь проводят операции для пациентов с различными патологиями глаз. Основные из них связаны с заменой хрусталика.

    Отделение офтальмологии отремонтировали в больнице Сергиева Посада | Изображение 2

    «В нашем отделении проводят лечение пациентов с различной патологией. Это ультразвуковая хирургия катаракты, хирургия век, вторичной катаракты, лазерные операции», — уточнил он.

    Отделение офтальмологии в районной больнице рассчитано на 25 круглосуточных коек.