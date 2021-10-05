Отделение офтальмологии отремонтировали в больнице Сергиева Посада
Ремонт офтальмологического отделения завершился в районной больнице Сергиева Посада. Здесь обновили внутреннюю отделку, привели в порядок сантехнику и кровлю.
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, заменили и электрические сети.
Важно, что на все время ремонта в больнице не прекращалось оказание помощи пациентам по профилю офтальмологии, поскольку отделение перемещали на другой этаж
Сейчас, по ее словам, ремонт завершился. Вскоре отделение начнет работать в обновленных стенах.
Как подчеркнул главный врач больницы Олег Дмитриев, здесь проводят операции для пациентов с различными патологиями глаз. Основные из них связаны с заменой хрусталика.
«В нашем отделении проводят лечение пациентов с различной патологией. Это ультразвуковая хирургия катаракты, хирургия век, вторичной катаракты, лазерные операции», — уточнил он.
Отделение офтальмологии в районной больнице рассчитано на 25 круглосуточных коек.