Отделение офтальмологии отремонтировали в больнице Сергиева Посада

Ремонт офтальмологического отделения завершился в районной больнице Сергиева Посада. Здесь обновили внутреннюю отделку, привели в порядок сантехнику и кровлю.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, заменили и электрические сети.

Важно, что на все время ремонта в больнице не прекращалось оказание помощи пациентам по профилю офтальмологии, поскольку отделение перемещали на другой этаж Светлана Стригункова.

Сейчас, по ее словам, ремонт завершился. Вскоре отделение начнет работать в обновленных стенах.

Как подчеркнул главный врач больницы Олег Дмитриев, здесь проводят операции для пациентов с различными патологиями глаз. Основные из них связаны с заменой хрусталика.

«В нашем отделении проводят лечение пациентов с различной патологией. Это ультразвуковая хирургия катаракты, хирургия век, вторичной катаракты, лазерные операции», — уточнил он.

Отделение офтальмологии в районной больнице рассчитано на 25 круглосуточных коек.