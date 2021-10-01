Детский сад на Вокзальной улице построят в Подольске к 2024 году

Современный детский сад построят на Вокзальной улице в Подольске. Он сможет принять 250 воспитанников. Уже завершили проектирование корпуса.

Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Детский сад возвысится на три этажа. В нем будут заниматься младшие, средние и старшие группы ребят в возрасте от трех до семи лет.

Для них обустроят игровые, спальни, буфет. В новом корпусе появятся физкультурный и музыкальный залы.

Кроме того, создадут классы для занятий, кабинет врача и не только. Детский сад адаптируют под ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Внутренний дворик комплексно благоустроят. Здесь появятся спортивные и игровые площадки с теневыми навесами.

Открыть детский сад на Вокзальной улице планируют в 2024 году.

Ранее стало известно, что жителей 14 ветхих домов Подольска начали переселять в две новостройки.