Жителей 14 аварийных домов Подольска начали переселять в две новостройки

Два новых дома для переселенцев из аварийного жилья достроили в Подольском округе. Это четырехэтажки, где насчитывается 133 квартиры. Корпуса возвели в поселке Дубровицы.

Они предназначены для переселения жителей из 14 аварийных домов Подольска. Ключи жителям вручил глава округа Николай Пестов.

С праздником, дорогие жители, с Днем города! Поздравляем, всего вам доброго Николай Пестов.

Церемония вручения ключей от новых квартир состоялась во время празднования 240-летия Подольска.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

«Мы построили два дома, и официально государство их ввело в эксплуатацию», — добавил Пестов.

Участниками мероприятия стали депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Две новостройки предназначены для переселения жителей из домов №№63, 64, 65, 66 в поселке Дубровицы, №№21, 23, 24, 25, 26 в поселке Молодежный, № 4а в Бережках, № 16/2 на Быковской улице и №№13, 15, 17/5 на улице Курчатова.