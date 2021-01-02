Дети смогут бесплатно посетить музеи Подмосковья в новогодние праздники

«Цель акции — популяризация культурного наследия Москвы и Подмосковья, формирование у молодого поколения целостного понимания истории российского государства, воспитание патриотического духа у молодого поколения страны», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в это время местные музеи посетили более 30 тысяч детей. Сотрудники культурных учреждений организовывают посещение музеев с соблюдением всех мер безопасности. Также проводятся платные экскурсии группами не более пяти человек. Для этого нужно записаться заранее.

Чтобы ребенок смог бесплатно посетить музей на новогодних каникулах, нужно зайти на сайт выбранного учреждения и получить сертификат участника акции. Подробнее об акции можно узнать на сайте музеев Подмосковья.

Также в течение всего года все медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Подмосковья. Потребуется лишь документ, подтверждающий работу по профессии.