Врачи смогут посещать музеи Подмосковья бесплатно в течение всего 2021 года

Все медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Подмосковья в течение 2021 года. Потребуется лишь документ, подтверждающий работу по профессии.

Такая возможность появится у врачей благодаря акции «Музей — медикам». Об этом рассказали в подмосковном Министерстве культуры.

Всем, кто захочет стать участником акции, нужно будет только показать документ, который подтвердит работу в медицинском учреждении. Например, справку или удостоверение.

При наличии такого документа медикам выдадут бесплатный билет. Он даст право на бесплатное разовое посещение музея.

Но экскурсии для гостей будут проводить платно. Потребуется предварительная запись. Группы разделят по сеансам, каждая сможет принять не более пяти человек.

Все культурные центры Подмосковья будут работать по новым стандартам безопасности.

Полный список государственных музеев разместили на сайте mk.mosreg.ru.

Ранее стало известно, что музеи Подмосковья будут бесплатно работать для детей со 2 по 10 января.