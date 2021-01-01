В Подмосковье в новогоднюю ночь родились 25 детей. Среди них 13 девочек и 12 мальчиков. Они появились на свет с 01:00 до 06:00.

«В Московской области созданы все условия для оказания высококвалифицированной помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Поздравляем всех родителей с прибавлением, желаем им и малышам крепкого здоровья», — рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Первый ребенок в 2021 году в Подмосковье появился на свет в Коломенском перинатальном центре в 00:13. В новогоднюю ночь там родилась девочка весом 3250 граммов и ростом 50 сантиметров. Она стала пятым ребенком в семье. Через несколько минут в этом же роддоме на свет появилась еще одна девочка. Для своей мамы она стала первенцем.

Первый мальчик в 2021 году в Подмосковье родился в Щелковском в перинатальном центре. Его вес составил 3920 граммов, а рост — 57 сантиметров. Он стал третьим ребенком в семье. В Наро-Фоминском перинатальном центре в новогоднюю ночь родился первый богатырь в области. Им стал мальчик весом 4550 граммов и ростом 55 сантиметров.

Врачи Видновского перинатального центра в новогоднюю ночь помогли появиться на свет трем мальчикам и трем девочкам.

В Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут про необходимые документах, которые надо взять с собой в роддом, а также ответят на вопросы о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге. Кроме того, они запишут на прием к специалисту, который сможет проконсультировать будущую маму по всем интересующим вопросам.

Позвонить в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.