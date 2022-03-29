Дети пишут каждый день. Жены офицеров попросили помочь преобразить Кубинку к возвращению военных

Строительство нового детского сада, обустройство мест для отдыха с детьми и дальнейшее благоустройство Кубинки стали основными вопросами, которые подняли жены офицеров 45-й бригады на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мужья нескольких женщин сейчас принимают участие в спецоперации, поэтому им хотелось бы, чтобы когда они вернутся домой, город был в идеальном состоянии.

Одна из участниц встречи рассказала, что сейчас ее супруг находится в госпитале, у них в семье подрастает маленький ребенок, ему еще нет трех лет, и они очень ждут, когда в Кубинке построят новый детсад. Воробьев рассказал, что сдать объект планируется до конца года, строители обещают, что работы завершат раньше срока. Детский садик будет большой — на 330 мест.

«Это просто дело чести. Мы сдадим его раньше срока, за десять месяцев построим. Я знаю, насколько это востребовано, насколько справедливо, чтобы он здесь был. Это будет самый современный детский сад», — подчеркнул губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Супруга командира, который сейчас находится на передовой, попросила помочь с благоустройством зоны около озера. Жителям хотелось бы сделать ее более комфортной. Губернатор ответил, что этот вопрос будет решен.

Источник фото: телеканал «360»

«Если есть к нам какие-то поручения, задания, просьбы — мы всегда рядом. Все те проблемы, и бытовые в том числе, — это наша задача, будем решать [и вопросы] c прудами, садами, улицами. Будем стараться», — добавил он.

Еще одна супруга офицера рассказала, что работает в школе и они вместе с детьми пишут письма военнослужащим, которые сейчас находятся в госпитале.

Источник фото: телеканал «360»

«Им очень приятно получать письма, написанные детской рукой. Чем мы можем, тем мы наших ребят поддерживаем, чтобы им там было спокойно от того, что мы в порядке здесь, чтобы они меньше за нас переживали, духовно стараемся поддержать», — добавила она.

Другая женщина отметила, что у них на территории части есть храм, где кто-то может найти поддержку и помолиться о российских военных. Она добавила, что прихожане уже собирались на общую молитву. По ее словам, таким образом можно поддержать и себя, и близких.