Воробьев поручил правительству Подмосковья следить за реализацией госпрограмм и поддержкой населения

Подмосковье продолжит реализацию проектов благоустройства, образования, здравоохранения и модернизации инфраструктуры в новых условиях. Об этом в ходе заседания правительства Московской области заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что особую роль в нынешней ситуации получат организационный блок и программы импортозамещения. Они сохранят устойчивость экономики Московской области и помогут в реализации уже начатых проектов.

«Хочу подчеркнуть роль организационного блока, программы импортозамещения — всего того, что позволяет нам иметь устойчивую экономику, решать те вызовы, с которыми мы столкнулись, и реализовывать программы благоустройства, образования, здравоохранения, инфраструктуры», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству оказать помощь в реализации государственных программ и социальных выплат населению.

«Все эти мероприятия очень важно сопровождать и осуществлять без какой-либо волокиты», — поручил правительству Подмосковья Андрей Воробьев.

На минувшей неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о расширении списка системообразующих предприятий, которые получат право на займы по льготной ставке. Сейчас на получение денег претендуют 113 предприятий, но их перечень расширят, чтобы все ключевые компании получили необходимую поддержку.