Новый детсад в Кубинке на 330 мест откроют уже в октябре

Новый большой современный детский сад на 330 мест откроют в Кубинке осенью этого года. Объект возведут за 10 месяцев, потребность в нем очень большая, а социальная инфраструктура в Подмосковье всегда стоит на первом месте, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сегодня глава региона посетил объект, чтобы посмотреть, как ведутся работы, что уже сделано на данном этапе. Подмосковье растет и развивается, поэтому одной из приоритетных тем для региона является строительство.

«Мы еще находимся только на стройке детского сада, но построим его быстро, за 10 месяцев. Он будет современный, большой — 330 мест. В Кубинке жены офицеров, сами офицеры 45-й легендарной бригады и других подразделений очень просили современный детский сад. Мы здесь для того, чтобы убедиться в хорошем темпе строительства и сдаче его в октябре», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что открытие нового сада станет хорошим подарком и для детей, и для их родителей.

«Обязательно приедем сюда на открытие», — добавил он.

Глава региона отметил, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы инфраструктурные объекты в Подмосковье продолжали строиться и процесс не останавливался.

«Федеральное правительство принимает в нашей жизни большое участие. Помогает нам средствами, поэтому дороги, развязки, МЦД, которого так ждут жители, все это будет построено, как и социальные объекты», — сказал он.

Губернатор напомнил, что в Московской области реализуется очень большая программа по строительству и обновлению школ. Уже с 1 апреля начинается запись в первый класс. Ожидается, что за парты в этом году впервые сядут почти 120 тысяч детей.

«Поэтому школы, детские сады — они очень важны для нашего растущего региона. Но важно еще и качество, поэтому будем приглашать и дальше талантливых воспитателей, педагогов, чтобы и школьникам, и малышам-дошколятам давали самое лучшее», — добавил Воробьев.

Новый детский сад в военном городке строится на Армейской улице. Сейчас в Кубинке работает детский сад № 73 на 80 мест, но фактически в него ходят 130 детей.

Глава Подмосковья отдельно обратил внимание на вопрос ЖКХ в военных городках. Он стоит на контроле, теплотрассы, трубы приводятся в порядок. Для этой цели еще пять лет назад в Московской области была принята большая программа по модернизации военных городков.

«Тепломагистрали, водоснабжение, все, что связано с ЖКХ, мы с Министерством обороны приводим в порядок. Социальные объекты тоже очень востребованы. Долгое время военные городки не модернизировались, но пять лет назад мы приняли большую программу и каждому военному городку уделяем внимание. И благоустройству общественных пространств, и социальным объектам стараемся обеспечить заметные перемены», — заключил он.