Воспитанников Шатурского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поздравили с Новым годом

Источник фото: телеканал «360»

К сегодняшнему дню в Шатурском социально-реабилитационном центре подготовились основательно: выучили стихи, песни и отрепетировали танец снежинок.

Источник фото: телеканал «360»

«Праздник этот большой для нашей страны, да для всего мира. Мы традиционно отмечаем и очень рады, что у нас получилось благодаря поддержке наших предпринимателей, главы городского округа Артюхина Алексея Владимировича принести в этот дом небольшой праздник, небольшое чудо и помочь исполнить мечты наших детей», — отметил первый заместитель главы администрации г. о. Шатура Николай Прилуцкий.

Источник фото: телеканал «360»

Под Новый год ребята написали письма Деду Морозу. В каждом послании — самые заветные желания. И вот, мечты сбываются — поклонник Гарри Поттера Максим Крук хотел прочитать книги о маленьком волшебнике. Его желание исполнилось, и предстоящие каникулы точно пройдут с пользой. Мальчишки также просили машинки, пистолеты и конструкторы. Девочки к выбору подарков подошли, как настоящие леди. В списке их желаний — наборы украшений, косметика и, конечно же, куклы.

Источник фото: телеканал «360»

Детям вручили долгожданные подарки и устроили настоящий праздник — с играми, конкурсами и хороводом.