Россияне рассказали, какие желания загадают в Новый год

Коронавирус обобщил мечты россиян. В новогоднюю ночь жители России хотят пожелать здоровья и окончания пандемии. А вот материальные желания ушли на третье место.

Это следует из опроса Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, сообщила газета «Известия».

Больше половины респондентов (54%) под бой курантов загадают «здоровье», окончания пандемии хотят пожелать чуть меньше четверти (23%) россиян.

На финансовое благополучие надеется почти каждый десятый (9%) житель страны. Среди их желаний увеличение дохода и выплата ипотеки.

Директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что желания россиян полностью отражают окружающую нас реальность.

«Мы все прожили этот год в довольно стрессовой ситуации, и, конечно, люди больше всего хотят, чтобы это наконец закончилось», — отметила Храпылина.

При этом она считает, что общество все же адаптируется к условиям, в которых оказалось, и научилось решать на расстоянии многие вопросы. С одной стороны, как подчеркнула Храпылина, это прогресс, но другой — тревожный сигнал десоциализации.

Специалисты добавляют, что в 2020 году россияне чаще загадывают желания, касающиеся всех, а не только их самих.

Часть россиян предпочитает наряжать новогоднюю елку чуть ли не за месяц до праздника, другие делают это за несколько часов до боя курантов. Семейные психологи Анна Хныкина и Ирина Корчагина объяснили, когда лучше заниматься этим делом. Хныкина уверена, что украшать ель нужно только при появлении желания. Необходимо ориентироваться на личные предпочтения. По словам Корчагиной, ноябрь и декабрь с точки зрения физиологии и ментальности являются для человека самыми тяжелыми месяцами. Она уверена, что красивая елка помогает пережить нелегкие времена.