Полетать на вертолете и встретиться с балеринами. Губернатор Подмосковья исполнит желания детей на Новый год

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прочитал желания детей, которые они по традиции повесили на елку. Настя мечтает побывать в Большом театре, а Сережа хочет полетать на вертолете. Теперь желания ребят исполнятся.

«Побывать в Большом театре хочет Анастасия и пообщаться с балеринами. Так это мы сделаем. А второе желание у Сергея Лазарева. Мечтает полетать на вертолете. Живет он в Егорьевске. Обязательно это сделаю», — пообещал глава региона.

Написанные на открытках желания детей губернатор снял с новогодней елки. Такую традицию завел президент Владимир Путин. Его примеру последовали губернаторы по всей стране. Мечты ребят исполняются в рамках всероссийского проекта «Елка желаний». Эта акция помогает поверить в новогоднее чудо.

За все время существования проекта исполнились желания 7950 ребят. Например, Диана из Одинцова смогла побывать в роли журналиста, а Миша из Самары хотел поплавать с дельфинами.

Принять участие в акции могут дети от трех до 17 лет, оставшиеся без родителей, с ограниченными возможностями здоровья или из семей с доходами ниже прожиточного минимума. Кроме того, присоединиться к проекту могут и тяжелобольные люди старше 60 лет. Заявки для участия принимались до 15 декабря, а исполнение желаний продлится до 28 февраля.