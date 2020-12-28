Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний»

У моего Сережи есть, наверное, одна заветная мечта — полетать на вертолете. Я сама, естественно, не могу это осуществить, у меня нет таких возможностей. Очень бы хотелось, чтобы в Новый год волшебство для Сережи случилось Таисия Зекирьяева мама мальчика.

Волшебство произошло — Андрей Воробьев снял желание с елки.

Женщина рассказала, что такая мысль пришла ей во время просмотра передачи про вертолеты. После она отправила заявку на «Елку желаний».

«Сережа очень любит технику. Любую технику, начиная от трактора и заканчивая вот, по сути, вертолетом», — делится Таисия Зекирьяева.

Источник фото: телеканал «360»

Сереже восемь лет, в этом году он пошел в школу, в первый класс. Мальчик учится на домашнем обучении — учитель приходит два раза в неделю. Помимо этого, ребенок занимается ЛФК, развивающими играми, ходит гулять и на массаж.

«Учитель очень довольна, потому что у нее в классе дети в большинстве случаев с отклонением интеллекта. А у нас интеллект сохранен, мы не разговариваем, но все понимаем», — рассказала Таисия Зекирьяева.

Сегодня у мамы Сережи и у него самого не было ни малейшего повода, чтобы даже подумать о чем-то грустном. Ведь случилось новогоднее чудо — и они летали на настоящем голубом вертолете.

Источник фото: телеканал «360»

«Он загадал желание на елке слетать на вертолете. И так хорошо, что у нас у „Мособлгаза“ голубой вертолет. Мы пролетели, конечно, над Егорьевском, посмотрели, какая красота, увидели лосей, семью, разворачивались, смотрели. Я думаю, что парень доволен», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

После прогулки на вертолете Сереже еще вручили личный подарок от губернатора — новый ноутбук.