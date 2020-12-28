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    28 декабря 2020, 19:50

    Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний»

    Анастасия Максимовских, Мария Новикова, Юлия Уткина

    Мечта восьмилетнего Сережи Лазарева из Егорьевска сегодня осуществилась: он вместе с мамой прокатился на настоящем вертолете! У Сережи ДЦП, мама мальчика отправила заявку на «Елку желаний». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прочитал желание с елки, а сегодня его исполнил зампред регионального правительства Евгений Хромушин.
    Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний» | Изображение 1

    У моего Сережи есть, наверное, одна заветная мечта — полетать на вертолете. Я сама, естественно, не могу это осуществить, у меня нет таких возможностей. Очень бы хотелось, чтобы в Новый год волшебство для Сережи случилось

    Таисия Зекирьяевамама мальчика.

    Волшебство произошло — Андрей Воробьев снял желание с елки.

    Женщина рассказала, что такая мысль пришла ей во время просмотра передачи про вертолеты. После она отправила заявку на «Елку желаний».

    Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний» | Изображение 2

    «Сережа очень любит технику. Любую технику, начиная от трактора и заканчивая вот, по сути, вертолетом», — делится Таисия Зекирьяева.

    Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Сереже восемь лет, в этом году он пошел в школу, в первый класс. Мальчик учится на домашнем обучении — учитель приходит два раза в неделю. Помимо этого, ребенок занимается ЛФК, развивающими играми, ходит гулять и на массаж.

    «Учитель очень довольна, потому что у нее в классе дети в большинстве случаев с отклонением интеллекта. А у нас интеллект сохранен, мы не разговариваем, но все понимаем», — рассказала Таисия Зекирьяева.

    Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний» | Изображение 4

    Сегодня у мамы Сережи и у него самого не было ни малейшего повода, чтобы даже подумать о чем-то грустном. Ведь случилось новогоднее чудо — и они летали на настоящем голубом вертолете.

    Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний» | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    «Он загадал желание на елке слетать на вертолете. И так хорошо, что у нас у „Мособлгаза“ голубой вертолет. Мы пролетели, конечно, над Егорьевском, посмотрели, какая красота, увидели лосей, семью, разворачивались, смотрели. Я думаю, что парень доволен», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

    Восьмилетний мальчик из Егорьевска прокатился на вертолете благодаря «Елке желаний» | Изображение 6

    После прогулки на вертолете Сереже еще вручили личный подарок от губернатора — новый ноутбук.