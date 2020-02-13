Новые дороги, парки и развитие экономики. Что сделали в Балашихе в 2019 году

За прошлый год в экономику Балашихи инвестировали более 30 миллиардов рублей. В округе активно развивали предприятия муниципалитета, благоустраивали дворы и строили дороги.

Источник фото: телеканал «360»

Авиационная корпорация «Рубин» получила для развития производства 12 гектаров земли, в ПАО «Криогенмаш» открылась лабораторно-стэндовая база, а АО «345 механический завод» запустило новую производственную линию — это лишь некоторые достижения экономического сектора Балашихи за 2019 год. Именно с них свое выступление начал глава городского округа. Сергей Юров подвел итоги прошлого года, обозначил планы на этот.

«В 2019 году из 65 городов и районов Московской области Балашиха заняла 12 место. При этом хочу отметить, что по многим показателям мы стали лучшими в регионе. У нас самый крупный бюджет в области, мы лидеры по решению проблем обманутых дольщиков, по созданию территорий промышленного роста и привлечению резидентов в наши индустриальные парки», — отметил Сергей Юров, глава городского округа Балашиха.

Источник фото: телеканал «360»

По словам руководителей крупных предприятий, достижения и планы города тесно взаимосвязаны с их намеченными целями.

«Комплексно, грандиозно решаются последние два года в городском округе все программы. И естественно, наших предприятий. И поэтому если подвести итоги, то они же все отражаются и на наших делах. Улучшение социалки в городе — это улучшение настроя наших рабочих», — подчеркнул Рустам Гатауллин, директор АО «345 механический завод».

Большое внимание уделил глава округа и развитию дорожной сети. В прошлом году завершили второй этап реконструкции Горьковского шоссе — были построены три эстакады, четыре надземных пешеходных перехода.

«По просьбе жителей города мы построили еще два дополнительных надземных перехода рядом с микрорайоном Сакраменто и ВНИИПО. Благодаря новым развязкам съезды и развороты стали безопаснее», — уточнил Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

А в рамках благоустройства территорий в городе появились новые парковые зоны — на улицах Солнечная и Заречная. Они станут частью единой вело-пешеходной сети, которая соединит микрорайон Железнодорожный с центральной Балашихой.

На улице Солнечная капитально отремонтировали мост, на Южном обновили сквер рядом с бывшим кинотеатром «Союз», за прошлый год 49 дворов были комплексно благоустроены. Столько же обновят и в этом.

Перечень дворов уже определен, причем половину дворов жители выбирали напрямую через портал «Добродел» путем открытого голосования», — сказал Юров.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим перспективу на ближайший год, четко сформулированную главой. Я уверен, что цели будут реализованы», — заявил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.

Работа муниципалитета в этом году по-прежнему будет ориентирована на достижение еще более высоких результатов в социальной сфере.