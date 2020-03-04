Новую школу построят в Балашихе в этом году. Она примет 900 ребят
«В микрорайоне Саввино за счет инвестиционных средств осуществляется строительство школы на 900 мест. Работы идут неплохими темпами. К осени строительство должно быть закончено, и мы начнем оформление документов на ввод объекта в эксплуатацию», — сказал Сергей Юров.
Он добавил, что новая школа административно будет присоединена к гимназии №11.
«Задачи, которые ставятся по всей Московской области, — это сдавать новые образовательные учреждения к 1 сентября. Школа будет соответствовать всем современным стандартам. Все, что необходимо для детей, в данном проекте отражено», — подчеркнул Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.
Общая площадь новой школы более 17 тысяч квадратных метров. В ней будет 36 классов. Для учеников предусмотрены кабинеты иностранных языков, лингвистики и кулинарии, лаборатории, компьютерные классы, столярная мастерская, библиотека с читальным залом, два спортивных и актовый зал. Территорию школы благоустроят, оборудуют игровые и спортивные площадки, создадут прогулочные зоны.