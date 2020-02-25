Дизайнерские бюро и шоурумы под одной крышей. В Балашихе планируют создать швейный кластер

Арт-квартал «Фабрика 1830» предложил производителям одежды вместе развивать швейный бизнес. Новые кадры будет готовить местный техникум, администрация предоставит субсидии. В приоритете — создать большой швейный кластер.

Швейному производству в центре Балашихи почти 200 лет. Сначала здесь делали сукно. А с середины 19 века мастера переключились на пряжу хлопка. Тогда это была крупнейшая в Подмосковье фабрика. Работа там не прекращалась даже в 90-е годы. Сейчас часть помещений арендуют частные мануфактуры. Их около двадцати.

В мастерской дизайнера сегодня рождаются легкие комбинезоны из весенне-летней коллекции. 700 таких отправятся в магазины Москвы и Петербурга. На выпуск партии швейному предприятию из Балашихи потребуется около недели. Производство начинается с закройного цеха.

Готовый крой забирает технолог швейного производства. А швея смотрит на образец: проверяет, все ли в порядке с деталью. Потом с помощью портновского мыла делает разметку.

Источник фото: телеканал «360»

Потом ткань добирается до швейной машинки. Это самый сложный этап: соединить нужно пять-шесть деталей, периодически утюжить — на производстве не говорят гладить. Только после финальной обработки комбинезоны попадают в упаковку, а один образец — в шоурум.

Минувшим летом на территории бывшей фабрики открыли арт-квартал. Сюда можно прийти на концерт, в кино, перекусить в кафе и просто погулять. Но организаторам пространства также важно сохранить историю места. О своих проблемах швейные предприниматели рассказали на круглом столе. Кому-то не хватает кадров — с обучением работников поможет Балашихинский техникум. Запустить платные курсы готовы уже в этом году.

Также предпринимателям рассказали о конкурсе субсидий. Лекцию организовала администрация Балашихи. Город и область готовы поддержать малый и средний бизнес. Деньги могут получить любые предприятия, кроме торговли и общественного питания.

«Максимум социальный предприниматель может получить 1,5 миллиона. Производственник — шесть миллионов. В региональном бюджете суммы немного другие: производственники могут получить десять миллионов рублей, а социальные предприниматели два миллиона», — рассказала заместитель начальника отдела по предпринимательству администрации г. о. Балашиха Ольга Егерева.

Источник фото: телеканал «360»

Встречи производителей одежды на фабрике продолжатся. В стратегических планах — создать швейный кластер, к которому присоединятся дизайнерские бюро, ретейлеры, шоурумы и модельные агентства. И реализовать такой проект можно только общими усилиями.