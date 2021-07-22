Десятки кафетериев и палаток с сувенирами открыли на МАКС в Жуковском

Более 40 торговых точек общественного питания организовали в рамках проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Всего работает 43 точки общепита, из них 40 кафетериев, одно летнее кафе и два ресторана, уточнил Воскресенский.

Все индивидуальные предприниматели и юрлица, задействованные в мероприятиях по организации торговли на территории проведения МАКС-2021, имеют QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или тест отрицательного ПЦР.

«К обслуживанию посетителей и участников в период проведения авиасалона допускаются только аккредитованные участники торговли. Торговля на объектах общественного питания производится в специально отведенных на выставочном комплексе зонах в соответствии со схемой размещения», — добавил Сергей Воскресенский.

Также министр сообщил, что на авиасалоне работает 30 точек по продаже сувениров авиационно-космической тематики, с символикой РФ, подарков, игрушек и других товаров.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.

Ранее стало известно, что на МАКС-2021 представили новую систему радионавигации для безопасной посадки самолетов и вертолетов.