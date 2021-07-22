Более 16,5 тысячи человек пришли на МАКС-2021 во второй день

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 принял более 16,5 тысяч посетителей во второй день своей работы. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.

«Во второй день работы МАКС-2021 посетили 16 570 человек», — привел сообщение ТАСС.

В дирекции добавили, что в первый день насчитывалось 6970 посетителей. За два дня авиасалон посетили 23 540 человек. При этом пользователи социальных сетей тоже продолжают следить за мероприятием. Охват аудитории составил порядка 234 тысяч человек, а на сайт заходили более 73 тысяч пользователей.

МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля. Мероприятие организовали на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. В первый день авиасалон посетил президент Владимир Путин. По традиции лидер страны купил мороженое и посмотрел получасовую летную программу с участием новейших российских вертолетов и самолетов.

Международный авиационно-космический салон — самая крупная выставка авиатехники в Восточной Европе. Его проводят в России с 1993 года практически каждые два года.