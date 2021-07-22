Стартовал третий день МАКС-2021. Трансляция

Авиасалон МАКС-2021 22 июля вновь открылся для гостей. Посетителей ждет насыщенная летная программа. «360» ведет прямую трансляцию из Жуковского.

Второй день мероприятия посетили 16,5 тысячи человек. На официальном сайте МАКС-2021 говорится, что 21 июля российские компании подписали несколько соглашений о поставке авиационной техники.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила соглашение о намерениях по поставке трех самолетов Ил-114-300 для АО «Вологодское авиапредприятие». Поставки осуществят в 2023 году по программе льготного лизинга.

За день до этого авиасалон посетил президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел получасовую летную программу с участием новейших российских вертолетов и самолетов.

Авиасалон проходит с 20 по 25 июля. Российские и иностранные производители с 1993 года представляют новинки авиационно-космических и оборонных технологий.