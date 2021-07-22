Новую систему радионавигации для безопасной посадки самолетов и вертолетов представили на МАКС-2021

Ростех представил на авиасалоне МАКС-2021 малогабаритную модульную систему радионавигации ММСР. Эта разработка АО «Аэроприбор-Восход» поможет безопасно сажать воздушные суда по сигналам наземных радиосистем.

ММСР может заменить аналогичное импортное оборудование, которое устанавливают на самолеты и вертолеты.

«Востребованность и широкое применение нашего радиоэлектронного оборудования обусловлены эффективностью и надежностью разработок, их непрерывным совершенствованием. Яркий пример — малогабаритная модульная система радионавигации, которая по своим характеристикам не уступает ведущим иностранным аналогам», — рассказал генеральный директор АО «КРЭТ», в состав которого входит «Аэроприбор-Восход», Николай Колесов.

По его словам, в основе новой системы радионавигации лежит концепция интегрированной модульной авионики второго поколения. В будущем этот инновационный подход позволит объединить различные системы аэрометрии и навигации и расширить функциональные возможности электронного оборудования авиатехники.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 открылся в Жуковском 20 июля. В первый день его посетил президент России Владимир Путин. Он традиционно съел мороженое и посмотрел получасовую летную программу с участием новейших отечественных самолетов и вертолетов. Вечером зрителям показали первый образец легкого одномоторного истребителя Checkmate, который впервые поднимется в воздух в 2023 году.