Деревня Хлопки Воскресенского округа стала 30-м пунктом газификации по губернаторской программе в 2021 году

Деревня Хлопки Воскресенского округа стала 30-м по счету населенным пунктом, куда провели газ по программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Торжественный пуск газа состоялся сегодня, 28 октября. В мероприятии приняли участие министр энергетики региона Александр Самарин, глава Воскресенского округа Артур Болотников и гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.

Теперь в деревне Хлопки к газу смогут подключиться жители 121 дома.

«Построенные в деревне Хлопки сети газопровода протяженностью 7,7 километра — это небольшая, но важная часть работы, которая для местных жителей принесет преобразования в лучшую сторону. Теперь можно пользоваться более дешевым, чистым и экологичным видом топлива», — отметил Александр Самарин.

Как рассказал глава Мособлгаза, в Подмосковье выполнили больше половины плана губернаторской программы на этот год.

«Сдача большинства объектов запланирована на декабрь, к этому времени газ придет еще в 20 населенных пунктов Подмосковья», — сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее Игорь Баранов сообщал, что реализация программы социальной газификации на 2021 год в Подмосковье приближается к экватору.