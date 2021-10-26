Выполнение годового плана по подключению жилых домов Московской области к газу в рамках президентского проекта «Социальная газификация» приближается к экватору. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов на брифинге в городском округе Чехов. «360» ведет прямую трансляцию.

Руководитель компании отметил, что на сегодняшний день трубы подвели ко всем домам в 450 населенных пунктах Московской области. Это почти половина из установленного на этот год плана по подключению 1113 сел, деревень и поселков.

«Уже более 20 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентскому проекту. У нас 450 населенных пунктов полностью догазифицированы. Я напомню, что до конца этого года перед нами стоит задача газифицировать 1113 населенных пунктов. Поэтому мы приближаемся к экватору», — подчеркнул Игорь Баранов.

По его словам, к круглой цифре в 500 подключенных к газу населенных пунктов «Мособлгаз» придет к 1 ноября.

Глава «Мособлгаза» отметил, что за короткий срок в регионе построили 400 километров газопровода, это половина из всего запланированного.

«Большая часть уже пройдена. Осталось сделать финишный рывок», — добавил Баранов.

Проект «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение труб газопровода к границам участков. Для подключения дома владельцам необходимо заключить единый комплексный договор, в который включили все, начиная от разрешения на работы, заканчивая закупкой плит, котлов и их дальнейшего обслуживанию. Всего по президентской программе до конца 2022 года газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов жителей Московской области.