Более 10 деревень газифицируют в Балашихе по президентской программе
Глава Балашихи Сергей Юров встретился с жителями деревни Соболиха, где обсудил вопросы социальной газификации. Населенный пункт вошел в президентскую программу, здесь проведут газ уже в этом году. Всего в программу вошло 12 деревень городского округа.
«Из 12 наших деревень семь в этом году будут газифицированы по этой программе. В двух деревнях уже все выполнено. Здесь, в Соболихе, работы заканчиваются. В деревнях Павлино, Полтево, Русавкино-Поповщино, Федурново и Черное догазификацию проведут в 2022 году», — сказал Сергей Юров.
Согласно дорожной карте, уже в 2021 году газ поступит в деревни Русавкино-Поповщино, Дятловка, Фенино, Русавкино-Романово, Пуршево, Соболиха и село Новый Милет.
Также во время своего визита Сергей Юров проверил качество только что выполненных работ по ремонту дорог. В деревне Соболиха сделали три проезжие части площадью более 18 тысяч квадратных метров. Протяженность нового полотна составляет три километра.
«Посмотрели качество выполненных работ. Вчера их принял строительный контроль. Работы выполнены качественно. Третий год мы значительную часть средств тратим не только на городские улицы, но и на наши сельские поселения, деревни, расположенные в границах Балашихи. Это и ремонт существующего асфальтового покрытия, где оно пришло в негодность, и перевод грунтового покрытия в другую категорию дорог — в асфальт», — рассказал Сергей Юров.
Дополнительно в этом году проводятся работы по обустройству тротуаров в деревнях, потому что есть большой запрос от жителей, добавил глава округа.
В деревне Соболиха ездить по новому покрытию теперь можно на улице Центральной и в 4-м Липовом переулке, на дороге от Новомилетского шоссе до владения № 58. Проезжая часть полностью готова, осталось только установить искусственные дорожные неровности, чтобы сократить скорость движения машин.