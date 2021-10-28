Более 10 деревень газифицируют в Балашихе по президентской программе

Глава Балашихи Сергей Юров встретился с жителями деревни Соболиха, где обсудил вопросы социальной газификации. Населенный пункт вошел в президентскую программу, здесь проведут газ уже в этом году. Всего в программу вошло 12 деревень городского округа.

Источник фото: Евгений Дудин

«Из 12 наших деревень семь в этом году будут газифицированы по этой программе. В двух деревнях уже все выполнено. Здесь, в Соболихе, работы заканчиваются. В деревнях Павлино, Полтево, Русавкино-Поповщино, Федурново и Черное догазификацию проведут в 2022 году», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Согласно дорожной карте, уже в 2021 году газ поступит в деревни Русавкино-Поповщино, Дятловка, Фенино, Русавкино-Романово, Пуршево, Соболиха и село Новый Милет.

Источник фото: Евгений Дудин

Также во время своего визита Сергей Юров проверил качество только что выполненных работ по ремонту дорог. В деревне Соболиха сделали три проезжие части площадью более 18 тысяч квадратных метров. Протяженность нового полотна составляет три километра.

Источник фото: Евгений Дудин

«Посмотрели качество выполненных работ. Вчера их принял строительный контроль. Работы выполнены качественно. Третий год мы значительную часть средств тратим не только на городские улицы, но и на наши сельские поселения, деревни, расположенные в границах Балашихи. Это и ремонт существующего асфальтового покрытия, где оно пришло в негодность, и перевод грунтового покрытия в другую категорию дорог — в асфальт», — рассказал Сергей Юров.

Дополнительно в этом году проводятся работы по обустройству тротуаров в деревнях, потому что есть большой запрос от жителей, добавил глава округа.

Источник фото: Евгений Дудин

В деревне Соболиха ездить по новому покрытию теперь можно на улице Центральной и в 4-м Липовом переулке, на дороге от Новомилетского шоссе до владения № 58. Проезжая часть полностью готова, осталось только установить искусственные дорожные неровности, чтобы сократить скорость движения машин.