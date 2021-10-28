Губернатор Подмосковья обсудит с малым и средним бизнесом меры поддержки

Власти Московской области обсудят вопросы региональной поддержки малого и среднего бизнеса после выходных дней. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, отвечая на вопросы жителей в эфире «360».

К главе Московской области обратился предприниматель Павел Ковшаров. Он пояснил, что сейчас предприниматели малого и среднего звена сталкиваются с четвертой волной коронавируса. В частности, летом закрыли парки аттракционов, которые располагались на муниципальной земле.

«Мы хотели рассчитывать, что аренда была бы обнулена. Мы заранее хотим задать вопрос, будет ли какая-то дополнительная поддержка, кроме федеральной поддержки в виде МРОТ, будут ли субсидии, в частности, на заработную плату», — задал он вопрос губернатору Московской области.

Андрей Воробьев согласился, что сфера развлечений и заведения общественного питания принимают на себя основной удар от вводимых ограничений. При этом от уплаты налогов и зарплат сотрудников их не освобождают.

«По поводу 12 800 рублей МРОТ, о которых вы сказали, — да, мы действительно выплачиваем. Давайте смотреть дополнительные варианты, как поддержать бизнес. В этот раз это всего лишь неделя, хотя понятно, что и она делает погоду для месячной выручки, это бесспорно. Готов встречаться, обсуждать, искать способы поддержки. Если это муниципальная собственность, мы можем сделать скидку на аренду помещений, это наша зона влияния. Если частная, то здесь всегда нужно договариваться», — подчеркнул глава Московской области.

Андрей Воробьев предложил организовать встречу с представителями бизнеса Московской области в ноябре, где предприниматели скажут, какой поддержки они ждут от властей.

Правительство России объявило о возобновлении кредитной поддержки предприятий пострадавших от пандемии отраслей. Бизнесмены могут взять кредит с 1 ноября из расчета один МРОТ на каждого сотрудника. Погасить заем можно в течение года. При этом в первые шесть месяцев выплачивать ничего не нужно. Остальное время заем делится на равные доли со ставкой 3% годовых.

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО получат специальные гранты, из которых не нужно вычитать налоги и взносы во внебюджетные фонды. На эти цели правительство направит 38,5 миллиарда рублей.