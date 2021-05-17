Еще две деревни газифицировали в Егорьевском округе

Деревни Подрядниково и Демидово газифицировали в Московской области. Они находятся в городском округе Егорьевск.

Работы выполнили специалисты «Мособлгаза», а провели их по губернаторской программе, рассчитанной до 2030 года.

Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он подчеркнул, что газификацию населенных пунктов ведут по графику, несмотря на эпидемическую ситуацию.

По поручению губернатора на территории Подмосковья идет активное строительство объектов газификации Александр Самарин.

До конца 2021 года построят еще 48 объектов газификации. Это обеспечит голубым топливом дом еще более 10 тысяч жителей Подмосковья.

«Поздняя весна и лето — период самого активного выполнения строительно-монтажных работ на объектах. На данный момент мы строим газопроводы в 20 населенных пунктах», — сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он уточнил, что работы идут, например, в деревнях Овечкино, Горетово и Хлопово. А ранее стало известно, что по поручению президента газификацию в Подмосковье завершат досрочно.