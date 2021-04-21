«Поручение президента будет выполнено». Подмосковье раньше срока завершит газификацию
Полная газификация Подмосковья может завершиться раньше 2030 года после поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
«Во время своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал поручение: „За подводку газа непосредственно до границ земельного участка люди платить не должны“», — сказал он.
Гендиректор «Мособлгаза» отметил, что по утвержденным планам Подмосковье могло бы выйти на полную газификацию к 2030 году. Но с учетом поручения президента, при поддержке правительства РФ и «Газпрома», эти сроки будут значительны сокращены.
«Нет сомнений, что поручение президента будет выполнено. Сегодня у нас самый высокий процент газификации населения, он составляет 96,1% при среднем общероссийским показателе 70,4%. Ежегодно в регионе газифицируется 50 населенных пунктов, общей численностью 10 тысяч жителей, всего с начала программы газифицировано более 400 тысяч жителей», — заявил Баранов.
По его словам, на газификацию Московской области с 2021 по 2030 год выделены дополнительные 34 миллиарда рублей, газифицировано будет еще более 184 тысяч жителей.
«Поддержка президента является для нас крайне важной, мы должны в кратчайшие сроки разработать дорожную карту с Федеральным правительства и ПАО „Газпром“ для сокращения сроков решения вопросов догазификации уже подключенных к сетям газоснабжения населенных пунктов, а также газификации малочисленных населенных пунктов», — заключил гендир.
В среду Владимир Путин заявил, что россияне не обязаны платить за подведение газа к их участку.