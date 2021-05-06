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    06 мая 2021, 14:02

    Газ придет в дома тысячи жителей деревни Горетово летом

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Большой газопровод заработает в Можайском городском округе летом. Он протянется на 14,8 километра в деревне Горетово. Это обеспечит голубым топливом более тысячи жителей.

    Газ придет в дома тысячи жителей деревни Горетово летом | Изображение 1

    Строительство проверил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Работы выполняют по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    В строительстве задействовали семь специальных машин и 25 человек. Уже протянули восемь километров газопровода.

    Газ придет в дома тысячи жителей деревни Горетово летом | Изображение 2

    Газопровод в Горетове позволит подключить к газу дома более тысячи жителей

    Игорь Баранов.

    Газифицируют и церковь Троицы Живоначальной. Все работы завершат летом.

    Газ придет в дома тысячи жителей деревни Горетово летом | Изображение 3

    Чтобы подключить дом к газу, жителям деревни необходимо подать заявку на технологическое присоединение в филиале «Запад».

    Ранее стало известно, что по поручению президента регион завершит газификацию раньше срока.