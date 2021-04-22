Газом обеспечат не менее 99,6% домов Подмосковья к 2030 году

Не менее 99,6% подмосковных домов подключат к газу до 2030 года. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он добавил, что в регионе выполнят поручение президента о том, что за подводку газа до границ земельного участка люди платить не должны.

Сегодня в Подмосковье один из самых высоких процентов газификации населения — сейчас он составляет 96,1% при среднем общероссийском показателе около 70% пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Каждый год по губернаторской программе газифицируют еще 50 населенных пунктов.

«В ближайшее время выполним реализацию дорожной карты вместе с федеральным правительством и с ПАО „Газпром“ для решения вопросов догазификации уже подключенных к сетям населенных пунктов», — сказано в сообщении Минэнерго Подмосковья.

Общий объем финансирования газификации Подмосковья до 2030 года составит 72,2 миллиарда рублей, в том числе с 2021 года — 34,4 миллиарда.

Это позволит достичь к 2030 году почти 100% от потенциальной газификации жителей области (без садоводов) пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что за ближайшие десять лет уровень газификации должен достигнуть отметки не менее 99,6%.