День мецената отметят в Подмосковье 15 октября

День мецената и дарителя Московской области отмечают 15 октября. Как он пройдет в региональных музеях, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В Серпуховском историко-художественном музее состоится презентация второго издания книги «Купеческий вкус», посвященной наследию местного купечества. Это сборник лучших кулинарных рецептов из поваренной книги Анны Мараевой — создательницы Серпуховского музея. Над вторым изданием работали непосредственно сотрудники Серпуховского музея, иллюстрации подготовила реставратор Елена Шарова. Книгу дополнили историческими справками о городских купцах XIX — начала ХХ столетий.

15 октября в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее тоже пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню мецената и дарителя Подмосковья. Посетителям музея предложат совершить путешествие на Скит преподобного Саввы, который находится в километре от Саввино-Сторожевского монастыря, и узнать о его устроителе — одном из главных звенигородских меценатов П. Г. Цурикове.

В Минкультуры отметили, что за прошедший год подмосковным музеям дарили множество ценных экспонатов.

Так, в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину 1 июля состоялось вручение уникальной ручки Montegrappa от лица бренда. Подарок передал народный артист России Николай Цискаридзе. На корпус ручки «Чайковский» дизайнеры нанесли фрагмент партитуры «Лебединого озера», а на колпачок — портрет композитора. Эксклюзивный подарок можно увидеть на выставках музея-заповедника П. И. Чайковского.

Музею-заповеднику А. С. Пушкина в этом году было передано в дар множество редких предметов, среди которых крупное собрание книг ХIХ века, предметы фарфора второй половины ХIХ века, мебель рубежа ХVIII — ХIХ веков.

В 2021 году к 100-летию со дня смерти Александра Блока музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока и главный редактор журнала «Наше наследие» Владимир Енишерлов издали книгу Виктора Тополянского «Александр Блок. История болезни. Гибель Николая Гумилева». Ранее Владимир Енишерлов передал в дар музею много ценных изданий, связанных с именем Блока.

Коллекция Мемориального Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве пополнилась ценными экспонатами — вдова известного цветаеведа Льва Мнухина подарила музею 7 графических листов, выполненных дочерью Марины Цветаевой Ариадной Эфрон в конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века.

Музей «Новый Иерусалим» в рамках спецпроекта «Меценаты Воскресенка. Эндаумент в лицах» в своих соцсетях рассказал о меценатах и благотворителях Истры, оставивших заметный след в истории. Проект был реализован при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина.

В музее-заповеднике А. П. Чехова в Мелихове каждое лето проходит благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!» Его главной целью является помощь больным детям. Все собранные в этм году средства были направлены на изготовление и приобретение вертикализатора для жительницы ородского округа Чехов Ксении Капустиной. 12 октября аппарат доставили, теперь девочка может самостоятельно стоять.