Восьмой благотворительный марафон в память о Чехове прошел в Мелихове

В Мелихове в восьмой раз прошел благотворительный марафон «Не уставайте делать добро». Акция приурочена ко дню памяти писателя Антона Чехова. Она помогает собирать деньги для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Строка из рассказа Чехова «Крыжовник» — «Не уставайте делать добро» — стала девизом благотворительного марафона. Акция, приуроченная ко дню памяти писателя, проходит в Мелихове уже восьмой раз. На открытой площадке актеры мелиховского театра «Чеховская студия» представили антрепризы и отрывки из бессмертных произведений классика.

«Денежные средства, что собираются в рамках этого мероприятия, действительно идут на помощь и поддержку маленьким нашим жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — сказал глава Чехова Григорий Артамонов.

Фонд марафона — это не только выручка от продажи билетов, но и средства от благотворительного аукциона. Лотами стали книги и альбомы музея-заповедника «Мелихово».

«Литературно-музыкальный марафон делается для людей, которые сюда приезжают, чтобы они не забывали, что есть много добрых дел, про которые они не слышали, и их можно сделать прямо сейчас!» — сообщил актер театра «Чеховская студия» Сергей Кирюшкин.

В музыкальной части марафона выступил оркестр народных инструментов Ступинской филармонии «Мелодии России». Его артисты играют не только на классических инструментах. Есть в оркестре и окарина — это древняя глиняная флейта.

Еще одной задачей, которую поставили перед собой организаторы марафона, было показать Чехова не только как знаменитого писателя и драматурга, но и как благотворителя и мецената.

«Нам надо показывать Чехова не только со стороны, как привыкли все, писателя и врача, но это человек, который занимал активную жизненную позицию. Боролся с бедностью, боролся за лучшую жизнь», — признался генеральный директор Государственного музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков.

Чехов работал здесь как врач, здесь можно провести параллель с сегодняшней ситуацией: писатель не допустил ни одного случая заражения холерой, когда он отвечал за санитарное состояние Серпуховского уезда. Поэтому, говоря сегодняшним языком, с ковидом Чехов справился бы не хуже.

Добро от тех, кто стремится жить по чеховским принципам, — это собранные средства для реабилитации шестилетней Ксении Капустиной из города Чехова. Все деньги, собранные в ходе марафона, пойдут на приобретение дорогостоящего вертикализатора — оборудования, которое позволит тяжелобольной девочке передвигаться самостоятельно.